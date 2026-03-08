Avalan candidaturas para elección extraordinaria

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (Ople-Veracruz), aprobó las candidaturas de cuatro partidos y una coalición que participarán en las elecciones extraordinarias del municipio de Tamiahua, cuya jornada comicial se efectuará el 29 de marzo.

Se trata de 68 hombres y mujeres postulados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, así como de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz” integrada por Morena y PVEM.

La consejera presidenta del organismo electoral, Marisol Alicia Delgadillo Morales, invitó a todas y todos los actores políticos a respetar los principios de la función electoral.

Llamó a la imparcialidad y la equidad en la contienda, así como el respeto a los topes de campaña, además, garantizar una campaña de carácter informativa, no denostativa, pacífica y que contribuya a que la ciudadanía salga a votar.