Avalan creación de 3 comisiones bicamerales

El Senado de la República acordó, 19 meses después del inicio de esta legislatura, instalar las primeras tres Comisiones Bicamerales: para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional y del Canal de Televisión del Congreso.

La Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública tiene como objeto principal el análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo federal respecto a las acciones de dicha fuerza armada.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tendrá entre sus atribuciones solicitar informes al Centro Nacional de Inteligencia, conocer el informe que presente el Consejo de Seguridad Nacional, así como enviar al Consejo de Seguridad Nacional cualquier recomendación que considere apropiada.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la importancia de que ambas cámaras del Poder Legislativo trabajen en coordinación a través de las Comisiones Bicamerales, además de los temas particulares que cada una de ellas atiende.