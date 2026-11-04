Avalan diputados cambios a Ley del ISR

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, por 349 votos a favor y 92 en contra, la minuta enviada por el Senado de la República, que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta para excluir a las empresas automotrices y del sector gasolinero del mecanismo de control de las deducciones autorizadas y de las pérdidas fiscales. Y fue enviado al Ejecutivo federal.

Dicho mecanismo, establecido en el artículo 78-A, se aplica a las personas morales residentes en México que obtengan ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. Y la excepción fue establecida por el Senado, en el artículo 78-E.

En tribuna, el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que la industria automotriz representa una actividad de gran importancia para nuestro país, y contribuye a la generación de empleo, al fortalecimiento de las cadenas de suministro, a la atracción de inversión productiva y a la integración de México en los mercados internacionales.

“Esta aclaración reconoce que dichas empresas presentan características operativas y fiscales similares a las empresas que realizan operaciones de maquila, las cuales ya se encuentran contemplados dentro de las excepciones previstas en el citado artículo”, dijo.

Detalló que en el caso de las empresas gasolineras, el dictamen incorpora como supuesto de excepción a los contribuyentes dedicados al expendio, distribución o comercialización de gasolinas y diésel, que cuenten con el permiso correspondiente.

Por su parte, el diputado Jericó Abramo (PRI) subrayó que su grupo parlamentario no apoyaría el dictamen porque dejó fuera de la excepción a otro tipo de empresas que también necesitan un apoyo para que puedan crecer.