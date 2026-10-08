Avalan Diputados en lo general Ley Antimemes

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual busca regular la responsabilidad de las plataformas digitales ante la piratería, pero que asociaciones civiles apodan “Ley Antimemes” por el peligro de censura automatizada en internet.

Dicho proyecto de decreto modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, introduciendo formalmente el concepto de responsabilidad secundaria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y redes sociales.

Además, obliga a las empresas de tecnología a implementar políticas públicas con el fin de suspender o dar de baja definitivamente el servicio de internet o las cuentas de usuarios que infrinjan de forma repetida los derechos de autor.

Sanciones

Las plataformas que no retiren contenido infractor de manera expedita se volverán corresponsables de la falta. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá sancionarlas con multas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), cifra que supera los 4.3 millones de pesos.

Asimismo, la reforma endurece los controles contra el uso no autorizado de rostros, voces o imágenes modificadas con herramientas digitales e Inteligencia Artificial (IA).

A pesar de que el gobierno mexicano ha defendido la medida, bajo el argumento de que busca combatir la piratería masiva y armonizar la legislación nacional con el T-MEC, colectivos de derechos digitales y la organización Artículo 19 han hecho advertencias.

Diputados de oposición advirtieron que, para evitar las severas multas, las plataformas digitales recurrirán a filtros automatizados de monitoreo masivo.