Avalan en comisión la Ley Federal de Ingresos

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría de votos la Ley Federal de Ingresos, en la que se establecen los ingresos que el Estado está autorizado a recaudar para el año fiscal 2027.

De acuerdo con dicha ley, aprobada en lo general por 28 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como ocho sufragios en contra del PRI, PAN y MC, la bolsa total proyectada para el próximo año fiscal es de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, explicó que de ese total seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a impuestos; 702 mil 564.7 millones a cuotas y aportaciones de seguridad social; 20.5 millones a contribuciones de mejoras; 177 mil 185.9 millones a derechos; 15 mil 77.3 millones a productos; 329 mil 479.8 millones a aprovechamientos; un billón 457 mil 539.9 millones a Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios; 210 mil 774 millones a transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones; y un billón 479 mil 959.2 millones de pesos corresponden a ingresos derivados de financiamientos.

Crecimiento del PIB

Las variables macroeconómicas estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 1.5 y 2.5 % real anual; el tipo de cambio nominal promedio está a justado en 17.9 pesos por dólar; en tanto que la plataforma de producción de petróleo se estima en un millón 800 mil barriles diarios, con un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 61.8 dólares por barril.

Entre las nuevas medidas de la Ley de Ingresos de la Federación 2027, destaca el establecimiento de tasa 0 % del IVA a las enajenaciones de librerías para homologarlo con el tratamiento a casas editoriales y puedan efectuar el acreditamiento del impuesto, ya que actualmente se encuentran exentas sin posibilidad de recuperar el IVA.

En fast track, Senado avala reforma a Ley Aduanera

Así también, el pleno del Senado aprobó la reforma presidencial para modificar la Ley Nacional Aduanera, la cual endurece las penas en contra del llamado “huachicol fiscal”.

En fast track, se dio luz verde se aprobó con 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención la reforma que fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación.

Se establece que el castigo al huachicol fiscal para establecer que “tratándose de hidrocarburos y petrolíferos” se aplicará una multa de 50 al 100 % del valor comercial de las mercancías cuando el importador presente información inexacta, incompleta o falsa al momento de presentar documentación y declaraciones.