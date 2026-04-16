Avalan en comisión reforma para fortalecer a ASF

Con el reconocimiento de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido “un elefante blanco”, diputadas y diputados federales, integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobaron por unanimidad una reforma para darle “dientes” al máximo órgano fiscalizador del país que, entre otras cosas, lo facultará para realizar investigaciones de oficio a entes que provoquen presuntos daños al erario.

Quedó avalada por unanimidad de 29 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.

Durante la sesión en la que se discutió el proyecto, el presidente de la Comisión confirmó que, la iniciativa se armó en “fast track” y derivó de una reunión privada de trabajo que los congresistas tuvieron con el nuevo auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios.

“En esa reunión se llegó a la conclusión que había que fortalecer las capacidades de investigación, de denuncia por oficio o denuncia ciudadana, buscar procesos más ágiles, pedir la colaboración para la fiscalización de los entes fiscalizadores estatales pero siempre al mando de la Auditoría Superior de la Federación, y con la celeridad que requiere la lucha contra la corrupción se preparó esta iniciativa que fue suscrita por la mayoría de los legisladores”.

Iniciativa autoriza emitir más sanciones

Además de la facultad para iniciar investigaciones de oficio, la iniciativa también autoriza a la ASF para emitir más sanciones; castigo a funcionarios que acepten injerencias políticas en el ejercicio de sus funciones; eliminación de las “solicitudes de aclaración”, bajo el argumento de que dicha figura ha servido como un “mecanismo de prórroga que ralentiza determinación de responsabilidades”.

Al respecto, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yáñez, dijo que apoyarán la iniciativa porque “permitirá para vigilar mejor el uso de los recursos y que se castigue el mal uso de ello”; sin embargo, advirtió riesgos de persecución, debido a que se eliminan las solicitudes de aclaración.

La diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, sostuvo que este “rediseño” en la estructura de la ASF, era necesario.

Tras su aprobación, el dictamen se turnó al a mesa directiva para ser debatida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados.