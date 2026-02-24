Avalan en comisiones jornada de 40 horas

Los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, de San Lázaro, aprobaron por 61 votos a favor y cero en contra, el dictamen de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas de manera gradual hasta 2030, y con un día de descanso por cada seis de trabajo.

Y se prevé que este martes sea discutido y, en su caso, aprobado por el pleno de la Cámara Baja.

Durante la discusión del dictamen, los legisladores de oposición reclamaron que la propuesta del Ejecutivo solo establezca un día de descanso, y no dos, como se planteó en otro dictamen que ya se había aprobado en Cámara de Diputados; y afirmaron que “así no va a funcionar” la reforma.

Además, señalaron que era necesario incluir incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas para que cubrir los gastos de la implementación de la reforma laboral.

El diputado Alejandro Domínguez (PRI) manifestó que la falta de apoyos económicos para las empresas pone en riesgo la existencia de puestos de trabajo.

En su turno, la diputada Noemí Luna (PAN) lamentó que en el dictamen de la reforma constitucional no se hayan establecido dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

“Morena anuncia 40 horas, pero mantiene seis días laborales, deja un solo día para el descanso, amplía las horas extras de nueve a 12 horas por semana; una reforma así no va a funcionar”, planteó.

La diputada Patricia Mercado (MC) expuso que en la Cámara de Diputados existen 13 iniciativas que proponen reducir la jornada laboral a 40 horas, con dos días de descanso; e hizo un llamado a modificar el dictamen para ampliar los días de descanso.

Previo a la aprobación del dictamen, los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social se reunieron con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, quien defendió la reforma constitucional con un día de descanso, y acusó a la oposición de “desvirtuar” la propuesta del Ejecutivo.