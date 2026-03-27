Avalan en Senado Plan B de Claudia Sheinbaum

A mano alzada, el pleno del Senado de la República desechó la reforma al artículo 35 de la Constitución, por lo que en caso de ser solicitada, la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevará a cabo hasta 2028 y no como se planteó originalmente, en 2027.

El Partido del Trabajo (PT) presentó una reserva para suprimir las modificaciones a dicho artículo del proyecto de decreto, con lo que permanecerá en sus actuales términos.

La votación de los artículos reservados 115, 116 y 134 fue de 87 a favor y 41 en contra.

Qué sí y qué no se aprobó

El dictamen, aprobado en lo general con mayoría calificada, reunió 41 votos en contra del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) y los votos a favor de 87 legisladores de Morena, el Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

Solo una parte del Plan B fue aprobado, lo relacionado con la eliminación de privilegios, el recorte presupuestal a los congresos locales y el recorte de presupuesto al Senado.

El dictamen precisa que para las autoridades electorales, no podrán recibir una remuneración mayor a la que percibe la presidenta. Esto incluye a consejeros, magistrados, secretarios titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas.

El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró que la oposición y el PT hayan logrado frenar el intento de los “narcopolíticos de Morena” de modificar la fecha de la revocación de mandato y el artículo 35 constitucional.

Así se votó el Plan B en el Senado

Cabe recordar que el Plan B requería una mayoría calificada. Asimismo, desde antes de la sesión del pleno, fuentes legislativas habían anticipado que el propio Partido del Trabajo presentaría reservas.

Con ese entorno, las votaciones para el Plan B, se llevó a cabo entre vitoreo por parte de la bancada guinda y críticas de la oposición.