El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se extingue la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Se avaló entre reclamos de un ataque a la libertad de expresión, así como acusaciones hacia el partido guinda de querer financiar la campaña de Claudia Sheinbaum con los recursos de dicha agencia.

El decreto se avaló por mayoría de 262 votos por parte de Morena, PT y PVEM, así como 210 sufragios en contra de las bancadas de PRI, PAN, PRD y MC, además de una abstención.

“¿Por qué desaparecen Notimex cuando están en plena campaña presidencial? Qué cinismo, que hace un mes que aprobamos el presupuesto le destinaran 237 millones a Notimex, y como está en huelga no se utilizó el presupuesto desde 2020; entonces Notimex tiene en la bolsa más de mil 200 millones de pesos, y esos mil 200 millones de pesos que no se ha utilizado van directo a financiar la campaña presidencial de Morena, porque ya no saben de dónde sacar más dinero”, acusó, durante el debate, la diputada del PRI, Cynthia López.

En el mismo sentido, el diputado del PAN, Jorge Triana Tena, criticó que Morena avale la extinción de Notimex “cuando López Obrador fue el principal opositor en 2003”.

Enrique Castañeda, de Movimiento Ciudadano, adelantó que en su partido “decimos no a la destrucción de las instituciones legítimamente constituidas por el Estado mexicano”.

En tanto que la diputada del PRD, Olga Luz Espinoza, criticó que el argumento de los morenistas para eliminar a la agencia sea que ya existe la conferencia mañanera: “Desde que iniciaron ‘las mañaneras’, el presidente ha dicho 150 mil mentiras”.