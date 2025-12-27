﻿﻿
Avalan frenar uso comercial de imagen de niños en escuelas

Diciembre 27 del 2025
La iniciativa será turnada al pleno del Senado de la República en el próximo periodo de sesiones. Cortesía
La Comisión de Educación del Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la senadora Cynthia López Castro para prohibir el uso de la imagen, voz y datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales en escuelas públicas y privadas, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de madres, padres o tutores.

La propuesta busca proteger los derechos de la niñez frente al uso indiscriminado de su imagen en redes sociales, páginas web, publicidad institucional y material de mercadotecnia escolar.

“Las niñas y los niños no son anuncios ni herramientas de marketing. Su imagen, su voz y sus datos personales son derechos que deben protegerse, no explotarse”, afirmó la senadora de Morena, secretaria de la Comisión de Educación.

Explicó que la iniciativa responde a una práctica cada vez más frecuente en centros educativos, particularmente privados, donde se utilizan fotografías, videos y testimonios de estudiantes para promocionar servicios educativos sin el consentimiento informado de las familias, lo que expone a las infancias a riesgos como acoso digital, suplantación de identidad, uso indebido de datos personales y manipulación de imágenes mediante Inteligencia Artificial.

Medidas

El dictamen aprobado adiciona el Artículo 73 Bis a la Ley General de Educación, estableciendo que ninguna escuela podrá utilizar, difundir o distribuir la imagen, voz o datos personales de menores con fines comerciales.

El uso de estos materiales solo será posible con autorización previa, expresa, informada y por escrito de madres, padres o tutores.

El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento, sin que ello afecte los derechos ni la situación escolar del estudiante.

La prohibición aplica a cualquier medio físico o digital, incluyendo redes sociales y plataformas electrónicas.

