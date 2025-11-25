Avalan inclusión de fotos de candidatos en boletas electorales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la inclusión de las fotografías de los candidatos en las boletas electorales en Coahuila esto por mayoría de cinco votos a favor.

Los ministros aprobaron el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien determinó que los artículos impugnados por partidos políticos, no constituye propaganda electoral y no violan el principio de equidad de contienda.

“La cara, en este caso, no está sustituyendo a una plataforma electoral simplemente le permite a la ciudadanía asociar al individuo precisamente a una determinada plataforma electoral y finalmente, no creo que sea adecuado asumir que la ciudadanía solamente va a votar o va a tomar en consideración una cara”, aseveró Figueroa Mejía.

A favor del proyecto se pronunció la ministra Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf, Arístides Guerrero García y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

“Creo que en gran medida sí ayuda al votante a tomar una definición y si se cuida que sea un elemento neutro, que no tenga algunas condiciones que rompan la equidad de la contienda, yo creo que se convierte en un elemento necesario.