Avalan intervención de Defensa en vigilancia aérea

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó en la sesión del pasado 19 de mayo dos decretos presidenciales; uno de estos, publicado en 2023, permite la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en acciones de vigilancia aérea, así como la extinción de un organismo público descentralizado.

En el primer caso, el pleno de ministros consideró, por unanimidad, que la “intervención” de la Defensa en el espacio aéreo mexicano no contraviene algún derecho fundamental, pese a las acciones de inconstitucionalidad 113/2023 y su acumulada 118/2023 promovidas por legisladores del Congreso de la Unión.

No existieron “vicios con potencial invalidante”

En sesión del pasado martes 19 de mayo en el Alto Tribunal, el ministro ponente Arístides Guerrero García defendió que, durante el proceso legislativo, ocurrido el pasado 28 de abril de 2023, no existieron “vicios con potencial invalidante”.

Cabe recordar que, en esta fecha, la cual coincidió con el concierto de Rosalía gratuito en el Zócalo capitalino, se habilitó la vieja casona de Xicoténcatl como sede alterna para la sesión donde se votó el decreto presidencial del entonces presidente López Obrador.

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad 130/2023 y su acumulada 132/2023, la Corte avaló por unanimidad el decreto presidencial que establece la extinción del organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y la abrogación de su ley orgánica.

En la sesión, el ministro ponente sostuvo que la extinción de la financiera respeta las normas constitucionales y “no vulnera el principio de progresividad”, es decir, que su extinción no impacta en estos sectores.