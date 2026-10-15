Avalan ley para homologar la información catastral

El pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que tiene la finalidad de coordinar a la Federación, los estados y los municipios para modernizar, homologar e interoperar los catastros y registros públicos de la propiedad.

Sin embargo, senadores de oposición advirtieron que esta nueva ley no fue consultada con ninguna autoridad municipal, por lo que alertaron del riesgo de un “predialazo” por parte de la federación para aumentar impuestos y quitar esos recursos a los municipios, así como la discrecionalidad para utilizar la información que recaben en materia de inmuebles de millones de familias.

La reforma aprobada en lo general y en lo particular con 69 votos y 32 en contra que se deriva de una iniciativa presidencial, crea herramientas y sistemas como la Clave Única Catastral (CUC) para identificar cada predio y la Cédula Única Catastral y Registral (CUCR) para concentrar y vincular datos catastrales con información registral.