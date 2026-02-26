Avalan ley para readucir jornada laboral

Después de 13 horas de discusión y sin modificaciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 469 votos a favor, la reforma al artículo 123 constitucional, propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, de forma gradual hasta 2030.

Dicha modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue enviada a las legislaturas de las entidades federativas con el fin de aprobarla. Se prevé que entre en vigor el próximo 1º de mayo, de acuerdo con la declaración del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, el 3 de diciembre de 2025, día que fue presentada esta iniciativa.

Diputados del Partido Acción Nación (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) avalaron la reforma, a pesar de que los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados no aceptaron su propuesta de establecer dos días de descanso obligatorio.

Además, aumenta el número de horas extras que se pueden laborar, de nueve a 12 horas, en un máximo de cuatro días; y establece que a partir de la hora 13, se deberá “pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria”, y prohíbe que los menores de 18 años trabajen horas extras.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, recordó que hay una minuta en la Mesa Directiva, desde marzo del 2023, que no ha precluido y que derivó de una iniciativa de Morena, aprobada por unanimidad, que propone dos días de descanso por cada cinco días de trabajo.

“Vamos a pasar a la historia como una legislatura que bajó la jornada a 40 horas, pero permitió la explotación en seis días. Con esta forma de acomodar las horas extras, lo que van a generar es un engaño, porque poniendo eso enfrente, los empresarios, los machucones, no van a contratar a otro trabajador, lo que van a hacer es acomodar las horas extras y explotar más a las compañeras y compañeros obreros que están ahí laborando”, aseguró.