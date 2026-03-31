Avalan lineamientos sobre condiciones de igualdad

Transparencia para el Pueblo informó que, en el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, aprobó por unanimidad los Lineamientos Generales relativos a los Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información, que establecen reglas generales para garantizar el acceso a la información en condiciones de igualdad en todo el país.

La sesión fue presidida por Tanivet Ramos, titular de dicho Órgano Administrativo Desconcentrado, en representación de Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, quien explicó que los lineamientos también buscan asegurar la trazabilidad de las solicitudes y definir condiciones mínimas para una atención adecuada a la población.

Detalló que el objetivo es que cualquier persona, independientemente del lugar del país donde se encuentre, tenga la misma experiencia al ejercer este derecho.

En materia tecnológica, Alejandro García Ravizé, titular de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, destacó las actualizaciones implementadas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Entre ellas, resaltó el desarrollo de un nuevo Portal de Obligaciones de Transparencia, diseñado para modernizar la carga y consulta de información, corregir deficiencias del sistema anterior y garantizar la continuidad en la publicación de datos sin afectar el acceso de las personas.