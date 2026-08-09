Avalan normas para el uso de energías renovables

El gobierno de Cuba aprobó dos nuevas resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables y tratar de aliviar la carga fiscal tanto a privados y a estatales que inviertan en este sector, en medio de la grave crisis energética que sufre la isla, señalaron medios estatales.

La Resolución 180/2026 publicada la víspera en la Gaceta Oficial y que entró en vigor este sábado, exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación que realicen de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales.

Importaciones

De acuerdo con la resolución, estarán libres de ese pago también las personas naturales y jurídicas que realicen importaciones de “calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar y sistemas de aires acondicionados solares”.

La medida también cobijará a quienes lleven a la isla los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía y las partes y piezas fundamentales de estos equipos.

Otras modificaciones

Además, la resolución contempla entre otras modificaciones, la bonificación del pago de los impuestos sobre las utilidades y sobre los ingresos personales a las personas jurídicas y naturales, que -como parte de su responsabilidad social- realizan inversiones con fuentes renovables de energía en centros de servicios a la población.

La viceministra cubana de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, explicó que se trata de “inversiones en policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros de atención a la familia, edificios multifamiliares, viviendas de personas electrodependientes, y también en el bombeo de agua en los municipios”.