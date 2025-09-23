Avalan perfiles para Órgano Interno de Control de FGR

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aprobaron el dictamen con seis perfiles para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que quedó vacante el pasado 8 de agosto, cuando Arturo Serrano Meneses renunció a dicho puesto para enfrentar las investigaciones en su contra por supuestamente recibir sobornos.

El proyecto, que fue avalado por unanimidad de 50 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios, se turnó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuyos integrantes elegirán a un solo perfil que será votado en el pleno.

El dictamen dejó fuera a todos los aspirantes que han sido señalados por la presunta comisión de actos de corrupción y nepotismo, tal y como dio cuenta El Gran Diario de México.

Perfiles

Entre los seis finalistas se encuentra Óscar Daniel del Río Serrano, quien funge como encargado de despacho del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR; Perla Lizeth Torres López extitular del OIC del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y César Iván Rodríguez Sánchez, extitular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

También se encuentra Martha Patricia Carrillo Núñez, quien se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en la LXV Legislatura; Gabriela Limón García, extitular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y quien en octubre de 2024 fue designada subprocuradora Jurídica de la Profeco; así como Sergio Paul Monroy Vicenteño, extitular del Área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública en el IMSS, quien en 2019 también fue aspirante a la titularidad del Órgano Interno de Control de la FGR, pero no se presentó a la entrevista con los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.