Avalan por unanimidad fin de pensiones doradas

El pleno del Senado aprobó por unanimidad en lo general la reforma presidencial que elimina las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales como Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras, pero que no incluye terminar con esos privilegios a los exfuncionarios de las secretarías de Estado, ni tampoco a militares.

La reforma aprobada con 116 votos a favor será retroactiva por lo que los pensionados que reciben remuneraciones millonarias de más de 100 mil pesos y hasta un millón en algunos casos, una que sea avalada en la Cámara de Diputados, ganarán alrededor de 70 mil pesos.

Tope

En el marco de la sesión vespertina en el Senado, se incluyó dicho tope a las jubilaciones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo.

En tribuna, el senador por Morena, Javier Corral Jurado, reconoció que esta reforma tendrá efecto retroactivo y precisó que la Constitución no es una Ley, sino una norma fundamental.

Por tanto, agregó, las reformas constitucionales pueden operar sobre normas constituidas en el pasado, por lo que con estos cambios no elimina el derecho a la pensión y que, en cambio, limita la existencia de pensiones altas en ciertos segmentos de la llamada “burocracia dorada”.

El dictamen turnado a San Lázaro modifica el artículo 127 de la Constitución para que cualquier pensión otorgada en el país no supere la mitad del salario mensual de la presidenta.

La iniciativa presidencial fue respaldada por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias que reconocieron que existen excesos y privilegios de personas que tienen pensiones en Luz y Fuerza, CFE y Pemex con percepciones de entre 200 mil y un millón de pesos.