Avalan presupuesto 2026 pese a recorte de mil mdp

El Consejo General del INE aprobó ajustes a su presupuesto de 2026, derivados de la reducción de mil millones de pesos avalado por la Cámara de Diputados, siendo los proyectos específicos y las direcciones de Organización Electoral y de Capacitación Electoral las más afectadas.

Las consejerías advirtieron que los recortes presupuestales han sido una constante desde 2017, y que han ido al alza, sin que el Legislativo dé una justificación sobre estas reducciones.

Impacto

La presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, Norma de la Cruz, señaló que el recorte impacta en un 86 % de la cartera institucional de proyectos y un 16 % al presupuesto base.

Para el presupuesto base, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tendrá una disminución de 293 millones de pesos; del Registro Federal de Electores, de 187 millones de pesos; y de Organización Electoral, 169 millones de pesos.

La consejera Dania Ravel advirtió que se dejarían sin recursos proyectos para el arrendamiento de plantas de energía de emergencia para elecciones locales; atención a casos de hostigamiento y acoso laboral en las 32 juntas locales, así como auxiliares jurídicos en las juntas distritales.

Transparencia

Sobre la Unidad de Transparencia, que encabeza José Arévalo Romo, la consejera Rita Bell López pidió revisar la asignación de recursos para contratación de personal por 58 millones 557 mil pesos, ya que consideró que no había una justificación para este monto. Aunque varias consejerías coincidieron, no se alcanzó mayoría para reasignar estos recursos en otras áreas.

Sobre esto, el consejero Arturo Castillo alertó que el área presenta deficiencias, pues “documentos que podrían tomarse días en hacerse pueden tomar semanas o meses, y aun así con enormes deficiencias, terminan siendo corregidas sobre las rodillas en las oficinas de las consejerías antes de que esto suba a la Comisión o al Consejo”.

Ante los recortes, subrayó que parece que en México la democracia y la calidad de las elecciones están perdiendo un lugar prioritario en el presupuesto.