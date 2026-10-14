Avalan prohibición de comida chatarra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó este martes el amparo a una empresa que impugnó los lineamientos emitidos por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA) para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en las escuelas del país.

El asunto se refiere a los lineamientos publicados en septiembre de 2024, que establecen disposiciones para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como para fomentar estilos de vida saludables en materia de alimentación en todos los planteles del Sistema Educativo Nacional.

Bajo el argumento de que dichas disposiciones vulneraban derechos, entre ellos la libertad de trabajo, la seguridad jurídica, la igualdad y la no discriminación, además de los principios de paridad progresiva y libre desarrollo de la personalidad, la empresa impugnó los lineamientos, cuyo caso llegó este martes al pleno del máximo tribunal.

Sin embargo, por unanimidad de votos, la SCJN determinó que los lineamientos no prohíben de manera absoluta la comercialización de alimentos y bebidas, sino que regulan su venta dentro de los centros escolares.

El máximo tribunal consideró que estas medidas persiguen una finalidad constitucional legítima, al buscar la protección de derechos fundamentales como la salud y la alimentación adecuada de niñas, niños y adolescentes.