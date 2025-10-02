Avalan prohibir cobro para acceder a playas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 465 votos a favor, reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que será gratuito el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas. Se envió al Senado.

También quedará prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública, interés nacional y en los casos que establezca los reglamentos administrativos.

El dictamen aprobado señala que las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas, y el incumplimiento dicha condición será causa de revocación.