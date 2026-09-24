Avalan que candidatos no tengan doble nacionalidad

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron con el voto de Morena, PVEM y PT el dictamen que establece que los aspirantes a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deben renunciar a una nacionalidad extranjera antes de registrarse como candidatos.

Con el voto en contra del PAN, PRI y MC, quienes lo calificaron como un desprecio para millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que tienen doble nacionalidad, el dictamen se turnó al pleno del Senado y se prevé que se apruebe la próxima semana.

La reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum se aprobó con 23 votos a favor y nueve en contra en fast track.

Claudia Anaya, senadora del PRI, dijo que esta reforma viola diversos tratados internacionales y expuso que se viola el además pacto federal para ser gobernador en estados como Zacatecas, Michoacán, Puebla y otros con alta migración.

Saúl Monreal, de Morena, dijo: “Hace dos días gobiernos extranjeros amenazan con injerencia a nuestro territorio. Si no le parece extrema urgencia, pues entonces no sé a qué le llama. Por eso estas iniciativas”.

Antes el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, aseguró que existían votos suficientes para aprobar el próximo martes la reforma constitucional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general dicha iniciativa con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la minuta llegó al Senado y fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.