Avalan que tropas de la Armada entrenen en EUA

Septiembre 25 del 2025
El pleno del Senado aprobó en fast track, y sin discusión, la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo federal permita la salida de una tropa de 60 elementos de la Armada de México a Estados Unidos, con fines de entrenamiento.

Al final de la sesión, por unanimidad se concedió autorización a la presidenta para permitir la salida del país a 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, que viajarán con equipo táctico, con armamento y sin municiones.

Su traslado sería a bordo de un avión militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 Hércules, para que participaren en el Evento SOF No. 9 -Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales-, a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos del 1º de octubre al 15 de noviembre del presente año.

Los senadores solicitaron a la titular del Ejecutivo instruya al secretario de Marina para que, una vez que regrese el personal de la Armada autorizado, dentro de los siguientes treinta días hábiles presente a esta soberanía un informe sobre los resultados relativos a la participación de la Armada de México en el evento de referencia.

