Avalan reforma que elimina brecha salarial

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 439 votos a favor la reforma presidencial por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 17 leyes para conformar un sistema que incorpore la perspectiva de género.

La minuta obliga a todas las autoridades a garantizar sus derechos en ámbitos como educación, salud, vivienda, y trabajo, incluyendo la erradicación de la brecha salarial.

Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena, Anaís Miriam Burgos Hernández, dijo que la presente reforma marcará un antes y un después en los derechos de las mujeres.

En su oportunidad, la diputada del PAN, Ana María Balderas Trejo, aseguró que su grupo parlamentario defiende la protección de los derechos de las mujeres, pero advirtió que “el presente dictamen presenta focos rojos que no se pueden ocultar”.

Otros aspectos

La reforma también incorpora acciones afirmativas e instrumentos para atender desigualdades relacionadas con etnia, clase social, discapacidad y edad.