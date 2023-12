Avalan transferir recursos del Fondo de Aportaciones

Las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avalaron con 43 votos a favor y 31 en contra, el dictamen que reforma la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud para transferir los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) al IMSS-Bienestar.

Los diputados de oposición reclamaron la centralización del presupuesto y afirmaron que es otro error en materia de salud, y señalaron que es repetir lo que hizo mal el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para programar su discusión ante el pleno.

La diputada panista, Patricia Terrazas, refirió que con la reforma desaparece el federalismo y advirtió que el IMSS-Bienestar no tiene infraestructura para atender a toda la población sin seguridad social, por lo que llamó a las entidades que no han firmado, a que no lo hagan. Por el contrario, la diputada Martha Alicia Arreola, de Morena, afirmó que esta modificación dará certeza jurídica a todas las entidades federativas.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, del PRI, dijo que el derecho a la protección a la salud es una asignatura pendiente de este gobierno, no de la administración pasada.

En su turno el diputado Daniel Gutiérrez, de Morena, expresó que la reforma armoniza la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud con la reforma publicada en mayo de 2023, además que evita la triangulación de los recursos y brinda certeza laboral al personal de salud.