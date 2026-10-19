Avalar transporte público gratuito para menores: MC

El senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, propuso una reforma para garantizar el transporte público gratuito para niños, niñas y adolescentes del país.

El legislador jalisciense consideró que el costo del servicio público no debería representar un obstáculo para que este sector de la población pueda ejercer plenamente sus derechos a la educación, al cuidado, al deporte y la cultura.

Detalló que el rubro de transporte y comunicaciones representa el segundo mayor gasto corriente monetario en los hogares, configurando el 19.5 % del total.

“Plantear la gratuidad del transporte público para niñas y niños, es establecer, legalmente, un factor habilitante para su permanencia en la escuela y disminuir la deserción escolar; particularmente, para quienes viven en zonas de alta marginación y periferia, en la que el dinero destinado al transporte de niñas y niños podría dirigirse hacia otros gastos esenciales para el bienestar de las familias.

“El costo para trasladarse no debería ser un impedimento, ni una carga económica para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales como la educación o la salud”, subrayó.