Avances históricos contra fentanilo y armas: Johnson

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, presumió “avances históricos” contra el fentanilo y tráfico de armas, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

El embajador aseguró en sus redes que México y Estados Unidos “están logrando resultados históricos en nuestras prioridades compartidas”.

“Al trabajar juntos, estamos haciendo que nuestras comunidades estén más seguras, nuestra frontera esté mejor protegida y nuestra relación sea más sólida”, escribió el diplomático.

Compartió que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35 % al cierre de 2025, mientras que las incautaciones de drogas en la frontera de bajaron 50 %, y las incautaciones de México aumentaron significativamente.

Señaló que el tráfico marítimo de drogas hacia su país disminuyó más de 95 %.

“México ha incautado 80 toneladas métricas de cocaína y desmantelado casi dos mil 700 laboratorios clandestinos”, dijo el embajador Johnson.

Al destacar las incautaciones de armas de fuego ilegales en Estados Unidos, mencionó que aumentaron 125 % durante el primer año del Trump en la presidencia.

La embajada de Estados Unidos en México compartió un mensaje de la secretaria de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Kingsley Wilson, quien destacó el combate a drones de cárteles mexicanos en la frontera con México.

Wilson escribió que “Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a amenazas de drones vinculadas a los cárteles”.