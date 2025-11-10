Avanza acuerdo para poner fin a cierre de gobierno

Mientras el Senado celebraba una inusual sesión dominical, el líder republicano declaró que un posible acuerdo para poner fin al cierre de gobierno estaba “tomando forma”, pero no había garantías de que se reanuden las operaciones gubernamentales luego de 40 días.

Ha habido pocas muestras de progreso durante el fin de semana que podrían ser cruciales en una lucha por el financiamiento que ha afectado vuelos en todo el país, puesto en riesgo la entrega de asistencia alimentaria para millones de estadounidenses y dejado a trabajadores federales sin paga.

La cúpula republicana trabaja para presentar un paquete legislativo que reabra el gobierno hasta enero, al tiempo que aprobaría financiamiento anual completo para varias partes del gobierno. Sin embargo, están lejos de conseguir el apoyo demócrata necesario.

“Un acuerdo está tomando forma”, afirmó el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, mientras entraba a la cámara. Sin embargo, advirtió que no era un hecho. Los senadores insistieron en que necesitan tiempo para revisar las propuestas y podrían pasar horas antes de que suceda algo.

Los líderes demócratas están aplicando una fuerte presión para una extensión de los subsidios para los planes de salud que se ofrecen bajo el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los republicanos han rechazado esa oferta, pero han mostrado apertura a una propuesta emergente de un pequeño grupo de demócratas moderados para poner fin al cierre a cambio de una votación posterior sobre los subsidios.

El presidente Donald Trump ha dejado en claro que es poco probable que ceda terreno.

Cancelaciones diarias de vuelos superan los 2 mil

Las aerolíneas estadounidenses cancelaron más de dos mil 100 vuelos ayer domingo, principalmente debido al cierre del Gobierno y a la orden de la Administración Federal de Aviación de reducir el tráfico aéreo.

La ralentización en 40 de los aeropuertos más transitados del país ya lleva tres días y está empezando a causar trastornos más generalizados. Esto incluye más de siete mil retrasos adicionales solo el domingo, según FlightAware.

El viernes se cancelaron más de mil vuelos y el sábado más de mil 500.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió de que el tráfico aéreo estadounidense podría “reducirse a un goteo” si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la temporada alta de viajes de Acción de Gracias.

Duffy ha dicho que podrían ser necesarios recortes adicionales de vuelos, quizás de hasta un 20 %, especialmente después de que los controladores no hayan recibido su salario por segundo periodo consecutivo.