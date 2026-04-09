Avanza aprobación de jornada laboral en México

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo que reglamenta la reforma constitucional que reduce paulatinamente la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030.

Con este cambio se armonizan las leyes secundarias a la modificación al artículo 123 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de marzo.

La reforma establece la duración máxima de la jornada laboral de 40 horas semanales, y se mantiene la redacción actual del artículo 61, pues la jornada diurna será de ocho horas, la nocturna de siete horas y la mixta de siete horas y media.

El dictamen aprobado mantiene intacto el artículo 69, que establece que por cada seis días de trabajo deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, como lo explicó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

En un transitorio se especifica que la duración de la jornada laboral se alcanzará de manera gradual, a partir del 1.º de enero del año que corresponda, conforme a lo siguiente: en 2026, 48 horas; en 2027, 46 horas; en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas; y en 2030 40 horas semanales.

La oposición reprochó que no se establezca claramente en la ley que la persona trabajadora tiene derecho a dos días de descanso por cada cinco días de trabajo.