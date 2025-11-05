﻿﻿
Avanza campaña contra el VPH para infancias

Noviembre 05 del 2025
Avanza la campaña de vacunación. Cortesía
David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que avanza la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano 2025 para infancias, y hasta el momento se han aplicado 90 mil 648 vacunas, lo que representa el 42 % de la meta.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Kershenobich apuntó que, de 2024 a la fecha se han aplicado dos millones 229 mil 617 dosis a niños y niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados.

“El punto importante es que tenemos como meta vacunar a 2.5 millones de niñas y niños en México”, dijo el titular de la SSa al destacar que se usa una vacuna nonavalente.

Destacó que la estrategia persigue que los niños y niñas que se vacunen lleguen a la edad adulta sin tener ningún riesgo de desarrollar carcinoma cérvico uterino.

Refirió que los grupos a vacunarse este año son niñas y niños de quinto grado de primaria de 11 años para tratar de alcanzar a aquellos que no se hayan vacunado anteriormente, y también niños de 12 a 16 años.

Todas las personas que tengan entre 11 y 49 años que viven con VIH también se vacunarán, así como adolescentes víctimas de violencia sexual.

