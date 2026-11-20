La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, encabezó este lunes la conferencia matutina del Gobierno de México, ante la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su turno, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que el Gobierno Federal ha terminado 170 de 402 puentes carreteros anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que equivale a más de 100 kilómetros de longitud.

“Esto es equivalente a haber hecho un segundo piso de todo el periférico de la Ciudad de México, arco norte, arco oriente, ponientes. Esa es la longitud de puentes que estamos construyendo, entre reconstrucción que son puentes ya con nuevas características más largos, más altos y los puentes que se tienen dentro del programa de infraestructura de la presidenta Sheinbaum”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre, el funcionario detalló que el puente “más ambicioso” es el Coatzacoalcos III, en Veracruz, el cual conectará la Carretera Transístmica y la zona industrial con una extensión de 2.6 km y dos carriles por sentido. Dicha obra sigue en licitación y puede tomar hasta tres años para terminarse: “son retos de la ingeniería”, dijo.

Esteva Medina también destacó que el Puente Rizo de Oro en Chiapas conectará a comunidades de la Sierra con Tuxtla Gutiérrez, pues antes de su inauguración hace 11 días, las personas tenían que cruzar a través de chalanas y el traslado dependía de las condiciones climáticas y del río.

Piden diálogo con madres buscadoras que protestan en FGR

Más adelante, la secretaria de Gobernación llamó al diálogo a un grupo de madres buscadoras e integrantes de colectivos que ocupan las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

Rodríguez aseguró que se trabaja con las integrantes de los colectivos de búsqueda que recientemente suspendieron un diálogo con la FGR.

“Nosotros estamos trabajando con ellas y con ellos. Lo que le puedo decir es que en esta reunión de este grupo, que está ocupando una oficina en una manifestación, pues que las manifestaciones son legítimas, nosotros estamos por el respeto a esta garantía constitucional”, sostuvo.