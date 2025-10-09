Avanza de manera correcta revisión de T-MEC: canciller

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que los tiempos y los avances que se tienen en las consultas públicas apuntan a que la renovación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, va en la dirección correcta y se llevará de manera ordenada conforme a los lineamientos establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, sin subordinación.

Al llegar al Senado de la República para comparecer ante el pleno, el canciller confió en que será una revisión y no una renegociación, porque es un tratado que conviene a todas las partes, pero cuya revisión se llevará su tiempo.

“Se tendrá que dar todo el proceso de revisión, pero todo apunta que vamos hacia allá, los tiempos se van dando y se van cumpliendo, así que vamos a seguir trabajando. Es un proceso que no se va a definir en el corto plazo, tiene tiempos, pero los tiempos se van cumpliendo, las consultas públicas nos muestran que estamos en el carril adecuado”, aseguró.

El doctor Juan Ramón de la Fuente puntualizó que en el Gobierno de México hay tranquilidad “porque se están haciendo las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación entre las dependencias del Gobierno Federal que tenemos que participar en el proceso, porque hay mucha claridad en el rumbo. La presidenta Sheinbaum lo ha marcado, de manera muy puntual. Entonces, claro, estamos preparados para seguir avanzando en la revisión, es un tratado que nos conviene a todos”.

Destaca repatriación de connacionales

En otro tema, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó la repatriación “sanos y salvos”, de los seis connacionales que integraron una misión humanitaria a Gaza y que se encontraban retenidos en Israel.

Recalcó que una de las prioridades del Gobierno Federal en materia de política exterior, que han sido claramente delineadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, es la atención a las y los mexicanos en el extranjero.