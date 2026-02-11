Avanza dictamen de jornada laboral de 40 horas

Las comisiones unidas del Trabajo, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la iniciativa presidencial para reducir paulatinamente de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo, pero no se incluyó la obligación de otorgar dos días de descanso a los trabajadores.

En medio de protestas de organizaciones y sindicatos que calificaron como “light” y un engaño la reforma fue aprobada por unanimidad de todas las bancadas y se turnó al pleno para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria de hoy miércoles.

Solo la bancada del Partido del Trabajo (PT), aliada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuestionó la reforma en voz del senador Alejandro González, dijo que si bien votarían a favor “por obligación ética, moral y parlamentaria, les tenemos que decir que en esta iniciativa y en este proyecto de dictamen debió de haberse expresado claramente el descanso de dos días por semana”.

Dan primera lectura a reforma

En el marco de la sesión de este martes, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio trámite al dictamen enviado por las comisiones unidas de unidas del Trabajo, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, donde fue aprobado por unanimidad.

Se prevé que en la sesión de mañana miércoles se discuta y apruebe este dictamen derivado de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, afirmó que la reforma constitucional para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales es una medida muy positiva que traerá beneficios amplios y directos para las personas trabajadoras del país, al mejorar su calidad de vida y fortalecer sus derechos laborales.