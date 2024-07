Avanza el combate contra la evasión fiscal

Este viernes, desde su acostumbrada conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ha avanzado mucho en corregir la evasión fiscal, lo que reditúa anualmente entre 200 mil y 300 mil millones de pesos de ingresos extras, la mitad del presupuesto de las pensiones de adultos mayores.

Impuestos

A pesar del avance, López Obrador subrayó que todavía hace falta, porque existen resistencias de quienes se rehúsan pagar impuestos, por ello, argumentó que es fundamental la reforma constitucional que proscribió la condonación de impuestos que antes discrecionalmente avalaba el presidente en turno.

No más condonaciones

En otro tema, calificó de “buenisimos todos”, a los cuatro nuevos integrantes del próximo gabinete de Claudia Sheinbaum, pero destacó el nombramiento de Omar García Harfuch como próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de Rosa Icela Rodríguez como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Manifestó que Mario Delgado, líder nacional de Morena, tiene “bien merecido” ser nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Acerca de que Ariadna Montiel vaya a repetir como titular de la Secretaría de Bienestar, el presidente federal destacó el trabajo que hizo para entregar los apoyos sociales a los habitantes de Guerrero, tras el impacto del huracán Otis.

Revelación

Y luego de que su hijo Gonzalo López Beltrán se reunió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mandatario nacional reveló que éste no trabajará en el gobierno y que desde hace unos años es su asesor, sin cobrar sueldo, en el proyecto del Tren Interoceánico.

“Sí lo supe (que se reunió con Sheinbaum), pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no, no cobra, y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, señaló López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

México está “de moda”

Por otra parte, el presidente aseguró que debido a que nuestro país “está de moda”, todo mundo quiere vacacionar y vivir en la Ciudad de México.

Destacó este viernes que hay restaurantes en las colonias Roma, Polanco y Condesa en donde se observa que la mitad de las mesas están ocupadas por extranjeros.

Reconoció que hay sectores de la población capitalina que no les gusta la llegada de extranjeros “porque encarecen los servicios”.

Transición

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador adelantó que, como parte de los trabajos de transición, junto con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, este fin de semana supervisarán proyectos estratégicos de energía e infraestructura portuaria en Sonora y Baja California.

Explicó que Sonora tiene recursos estratégicos para el desarrollo, pues cuenta con cobre y litio para los autos eléctricos.