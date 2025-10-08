Avanza el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha logrado recolectar seis mil 420 armas de fuego desde el 10 de enero a la fecha, como parte de una estrategia nacional para fomentar la cultura de la paz y reducir la violencia.

La funcionaria detalló que el canje de armas se ha realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Iglesia Católica, quienes invitan a la ciudadanía a entregar de manera anónima sus armas a cambio de dinero en efectivo.

De acuerdo con los datos presentados, de las seis mil 420 armas canjeadas, mil 967 son armas largas, tres mil 809 armas cortas y 644 granadas. Además, se intercambiaron cinco mil 821 juguetes bélicos por educativos, como parte de las acciones para sensibilizar a la niñez sobre la no violencia.

El programa ha recorrido distintos estados, como Tlaquepaque, Jalisco (del 8 al 13 de septiembre) y Guadalupe, Nuevo León (del 22 al 26 del mismo mes). La próxima jornada se realizará el 14 de octubre en Apodaca, Nuevo León.

Rodríguez Velázquez destacó que el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno ha permitido alcanzar a más de dos millones 485 mil personas y brindar tres millones 795 mil atenciones en municipios prioritarios. Asimismo, mil 863 jóvenes se incorporaron al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.