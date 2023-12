Avanza el proyecto del tren de CDMX a Querétaro

Samuel García señaló que nunca dejará de ser agradecido por el apoyo del presidente para resolver el problema del agua. El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro “está avanzado” y descartó hacer uso de expropiaciones, pues recordó que el Estado cuenta con el derecho de vía para llevar a cabo el proyecto ferroviario.

El viernes, al reunirse con la prensa durante el recorrido inaugural del primer tramo del Tren Maya que corre de Campeche-Cancún, el jefe del Ejecutivo federal resaltó que actualmente la carretera México-Querétaro está “llena, saturada” y que no se puede ampliar.

Destacó que además de ser más baratos, los trenes eléctricos para el servicio de pasajeros no contaminan.

“¿Cómo está la carretera Querétaro-Ciudad de México? Llena, saturada, ya no se puede ampliar, solo para arriba -viaducto-, pero si se tienen las vías del tren, ¿por qué no (impulsar) los trenes de pasajeros? Además, esto no contamina (…) ¿Cuánto se ahorra de combustible y de contaminación?”.

¿Qué tan avanzado está el proyecto México-Querétaro?, se le preguntó.

“Está avanzado, pero lo importante es que se tiene el derecho de vía. En las concesiones que se entregaron en aquellos tiempos quedó establecido que si el Estado requería para trenes de pasajeros, utilizar las vías podía hacerlo. Yo no sé cómo se les fue eso, yo lo descubrí.

“Entonces no se trata de expropiar, en la concesión que se los otorgaron hay una cláusula de lo que estoy diciendo. Es nada más ‘a ver si necesitamos los trenes de pasajeros’, porque además es más barato, no contaminan”, respondió.

Inauguran acueducto El Cuchillo II

Este sábado, el presidente de la República viajó a Nuevo León para la inauguración del acueducto “Cuchillo”, junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ya con la operación de los cinco equipos de bombeo que permiten dotar a esta zona metropolitana donde viven 5.3 millones de habitantes, de una cantidad adicional de cinco metros cúbicos de agua por segundo.

La obra, que se empezó a construir el 2 de septiembre de 2022, fue declarada de seguridad nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó la gerencia del proyecto a cargo de ingenieros militares de la Sedena para agilizar su realización, ante la crisis hídrica sin precedentes que había sufrido esta urbe metropolitana entre marzo y agosto del año anterior.

Su costo ascendió a 14 mil 680 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportó siete mil 700 millones de pesos y seis mil 980 millones de pesos por el Gobierno de Nuevo León.

Samuel García señaló que nunca dejará de ser agradecido por el apoyo del presidente para resolver el problema del agua, con la realización en tiempo récord, un año en lugar de cuatro, de una obra que parecía imposible.

Con el nuevo acueducto, junto con el que opera desde 1994, la presa El Cuchillo podrá abastecer a la zona metropolitana hasta diez mil litros por segundo, de un total de entre 16 mil y hasta 17 mil 500 litros, que consumen los municipios metropolitanos.

El presidente López Obrador dijo que este proyecto permitirá que Nuevo León se mantenga a la vanguardia en el desarrollo económico de México, y es un buen mensaje para los inversionistas extranjeros, pues se garantiza el abasto de agua para el futuro.

“Y qué bueno que tienen un gobernador como Samuel, que sabe promover la inversión, lo ha demostrado”, señaló el mandatario nacional.

“Es cuestión de planear y pensar en todo el estado y en los municipios fronterizos porque va a continuar el intercambio comercial con Estados Unidos, pues ya este año México es el principal socio comercial del vecino país del norte”, dijo el presidente.