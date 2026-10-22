Avanza en Comisiones la Ley de Ingresos 2027

Sin ningún cambio y en los mismos términos en que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios legislativos, Primera, del Senado, aprobaron en lo general y en lo particular, los dictámenes de las Minutas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos (LFD), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y por la que se expide la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2027.

Paquetes fiscales

En reunión extraordinaria y luego del análisis discusión, ambas comisiones avalaron por mayoría aumentos a diversos servicios migratorios, financieros y de telecomunicaciones, así como limitar deducciones y pérdidas fiscales de las empresas, el combate al contrabando de combustibles automotrices y la condonación de multas y recargos para todos los deudores fiscales.

Además, autorizaron al gobierno federal ingresos por 10.6 billones de pesos, un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos y externo por 13 mil 500 millones de dólares así como un déficit fiscal de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la discusión, el Partido Acción Nacional (PAN) en voz de Imelda Sanmiguel Sánchez, integrante de la Comisión de Hacienda, expuso las razones por las cuales no acompañaron el paquete de ingresos para el 2027.

Recriminó que no se tomaron en cuenta las propuestas puntuales de su partido para beneficiar al campesino, industria auto y pequeños y medianos empresarios. “El Senado no es una mera Oficialía de Partes”, expresó.

La morenista Olga Patricia Sosa, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, refutó lo afirmado por los senadores de oposición.

Si bien respetó los puntos de vista de los legisladores que la antecedieron para posicionarse en contra, mostró su desacuerdo porque ellos fueron los que apodaron a los jóvenes como “ninis”, mientras que el partido en el poder les da recursos para capacitarse con Jóvenes Construyendo el Futuro.

Por el PAN, Mayuli Latifa Martínez, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, expuso que el turismo es una actividad preponderante para México, y para Quintana Roo el 100 %.

“No hay manera de sobrevivir, de ahí el aumento del pago de derechos con el cobro a turistas extranjeros, no lo necesitamos”, esgrimió.

Por Morena, la senadora Araceli Saucedo, de la Comisión de Hacienda, defendió la minuta relacionada con la LIF, ya que los ingresos públicos no son solamente cifras sino la base fundamental para financiar infraestructura y programas sociales con recursos totales por más de 10 billones de pesos.