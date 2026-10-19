Avanza en Congreso mayor fiscalización en sindicatos

Sindicatos, donatarias, partidos políticos, asociaciones religiosas y otras organizaciones serán sujetas de mayor fiscalización por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a partir del próximo año.

Esto como parte del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027, que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada.

Fiscalistas señalaron que incluye a 25 organizaciones que, según la autoridad fiscal, no han sido revisadas debidamente y en el que se presume hay un tema de evasión.

No pagan

El presidente de la Comisión Representativa ante la Procuraduría del Contribuyente del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP), José Martín Aguayo, explicó que algunas declaran frente al SAT, pero no pagan impuestos.

Ahora con lo aprobado por los diputados y que falta el visto bueno del Senado, el órgano recaudador de impuestos podrá revisar sus ingresos y gastos, destacó en una entrevista.

Mencionó que lo más probable es que las reglas para la fiscalización vendrán como parte de una resolución miscelánea que el SAT publica en diciembre, como lo hace por lo general a fines de año.

Pero primero se tiene que aprobar la iniciativa de LIF 2027 en el Congreso de la Unión.

Si bien fiscalizar a los partidos políticos resulta más controvertido, dijo que lo relevante para las autoridades será la revisión de los sindicatos, ya que están haciendo actividades que no son propiamente de esas agrupaciones.

Por ejemplo, los acarreos de gente, los cuales, vía el sindicato, facturan servicios de transporte para el traslado de agremiados y no pagan impuestos, señaló.

El dictamen

El dictamen de la LIF contiene el artículo trigésimo transitorio, en el cual, a fin de transparentar las actividades de dichas personas morales, se considera conveniente que el SAT implemente un programa de verificación y comprobación.

Se trata de los sujetos que tributen en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para lo cual se emitirán las reglas de carácter general en las que se fijarán los criterios del citado programa.

Tal propuesta está alineada con el paquete de reformas para el combate a la corrupción y la impunidad, según el dictamen que fue aprobado sin modificación.

Se pone de manifiesto que, por un lado, refuerzan el principio de igualdad de todas las personas ante la ley tributaria y la autoridad fiscal, eliminando privilegios y dispensa de obligaciones e incluyéndose en el universo de sujetos de verificación y comprobación.

Fuente de evasión

Diputados de Morena aseguraron que, a través de estas organizaciones, sobre todo de los sindicatos, hay una fuente inmensa de evasión con facturación falsa.

El legislador Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que, si bien con este artículo transitorio se está dando un paso, pudieron hacer más para combatir a las factureras.

Hay entidades que no tributan el impuesto sobre la renta, ya que algunos sindicatos usan como vehículos la facturación falsa y son millonarios, acusó.

Lo mismo gobiernos municipales y estatales, instituciones educativas que están en el título III que no tributan, expuso.

En un análisis realizado por Odoo México, el software empresarial que ayuda a compañías a la gestión de operaciones, coincidió en que el próximo año habrá mayores controles contra la evasión.

Advirtió que el entorno será de un reforzamiento de la vigilancia sobre las operaciones fiscales, ante las prioridades de fortalecer la recaudación de impuestos con eficiencia y acciones contra la evasión, la elusión, y el combate contra las organizaciones que facturan operaciones simuladas.

Con esta estrategia, refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que los ingresos tributarios podrían alcanzar un máximo histórico equivalente a 15.9 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Dentro de ese contexto, aseguró que la tecnología adquiere un papel distinto dentro del cumplimiento: funcionar como una infraestructura capaz de incorporar las particularidades regulatorias del mercado de gestión cotidiana.

Frente a ese escenario recomendó a empresas y organizaciones prepararse desde la operación empezando con un software para gestionar la contabilidad.