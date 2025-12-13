﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Avanza en Senado acuerdo para garantizar seguridad

Diciembre 13 del 2025

La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó una serie de dictámenes que buscan exhortar al gobierno mexicano a fortalecer la seguridad en los estadios del país de cara al Mundial de Futbol 2026, ello en materia de participación de fuerzas castrenses y equipo médico especializado.

La comisión que preside la morenista, Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó un dictamen por el que se modifica el artículo 40 de la Ley General de Protección Civil, a fin de establecer que en los programas internos de protección civil que se implementan en instalaciones deportivas públicas o privadas, cuenten con personal capacitado.

﻿