Avanza en Senado acuerdo para garantizar seguridad

La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó una serie de dictámenes que buscan exhortar al gobierno mexicano a fortalecer la seguridad en los estadios del país de cara al Mundial de Futbol 2026, ello en materia de participación de fuerzas castrenses y equipo médico especializado.

La comisión que preside la morenista, Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó un dictamen por el que se modifica el artículo 40 de la Ley General de Protección Civil, a fin de establecer que en los programas internos de protección civil que se implementan en instalaciones deportivas públicas o privadas, cuenten con personal capacitado.