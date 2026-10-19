Avanza en Senado reforma de transparencia salarial

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que preside Geovanna Bañuelos de la Torre, aprobó un dictamen para garantizar el derecho de las personas trabajadoras a la transparencia salarial y a conocer los criterios utilizados para calcular sus sueldos.

Los integrantes de este órgano legislativo aprobaron este proyecto con ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Consideraron que estas reformas contribuirán a erradicar las diferencias salariales injustificadas, que afectan principalmente a las mujeres, y a combatir la brecha de género y las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.

Las modificaciones a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo establecen la obligación de los empleadores a indicar el rango salarial correspondiente en toda oferta o convocatoria destinada a cubrir vacantes, la cual deberá difundirse por cualquier medio, interno o externo.

Además, se prohíbe pagar un salario inferior al de otra persona del mismo centro de trabajo por ocupar el mismo cargo o realizar un trabajo de igual valor, en condiciones equivalentes de puesto, jornada y eficiencia, sin una causa objetiva, razonable y proporcional que lo justifique.