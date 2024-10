El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Froylán Enciso, señaló que hay muchos avances en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la llamada Guerra Sucia en México, tras presentarse el Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico “Verdades Innegables, por un México sin Impunidad”.

Al destacar el trabajo de la Comisión, Enciso dijo en entrevista con El Universal que en los últimos meses la Segob instaló una mesa con la FGR para el avance en las carpetas de investigación.

El funcionario federal añadió que ya se hizo la traslación de tipos penales y muchas de esas carpetas estaban por algunos que prescribían.

“Ya no podíamos castigar a los perpetradores, ya se hizo ese reconocimiento de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y esas carpetas tienen que estar por desaparición forzada y otros crímenes que no van a dejar de perseguirse”, puntualizó.

Comentó que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, tiene 100 planas de investigación que se estarán implementado en los próximos meses para llegar al fondo del asunto contra los perpetradores de los delitos represivos de la Guerra Sucia.