Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Ejecutivo federal, destacó que los planes integrales de “12 Acciones en 120 Días” avanzan muy bien, con lo que se fortalecen las tres instituciones públicas de salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el IMSS Bienestar.

“Como saben estamos trabajando en varias áreas en el Sector Salud. Número uno: el fortalecimiento del IMSS, del Issste y del IMSS Bienestar, con más equipo, basificaciones, más personal y mejora en la distribución de los medicamentos con el plan de 120 días para las tres instituciones, el fortalecimiento de las tres instituciones”, puntualizó en conferencia matutina.

Informó que, además, el próximo martes 1 de diciembre de 2026, el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, encargado de la creación de un proceso automatizado, presentará cómo se distribuirán los medicamentos el próximo año en el IMSS Bienestar para fortalecer Las Rutas de la Salud.

Celebra CSP que obesidad infantil no siga creciendo

En otro tema, la mandataria federal celebró que México pasó al lugar número ocho de los países con obesidad infantil, luego de estar en primer lugar.

Sheinbaum Pardo atribuyó esta posición al retiro de dulces y bebidas azucaradas en las escuelas.

“México pasó del número uno al número ocho. Y nosotros lo asociamos, principalmente, al retiro de dulces en las escuelas. Lo que muestra el reporte es que no sigue creciendo, que ahora lo que tenemos que hacer es bajarlo todavía más”, dijo.

Pide revisión presupuestal en el INE

Así también, Claudia Sheinbaum reiteró que desde hace años se consolidó una mafia electoral a través de monopolios que elaboraron material del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que, dijo, no comenzó con la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei. También cuestionó el presupuesto que le otorgará en 2027 al organismo, al cual exhortó para que regule los costos de urnas y mamparas en todos los estados.

También pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúen con las investigaciones para dar con los responsables de implementar un monopolio que incrementaron los costos de los comicios desde hace décadas.

Acuerda con China instalación de hospital inteligente

Por otra parte, informó que su gobierno todavía no define qué hospital del país será convertido en inteligente, como parte de los acuerdos de cooperación alcanzados con China durante su visita a ese país para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Explicó que uno de los compromisos con el gobierno chino es instalar en México un hospital con tecnología de última generación, similar a los que visitó en Shenzhen, donde conoció un centro médico con capacidad para mil 500 camas y sistemas de inteligencia artificial aplicados a la atención de pacientes.

“Lo primero es poder instalar en México un hospital inteligente, iniciar con eso y, a partir de ahí, ver cómo podemos avanzar en otros hospitales. Todavía no definimos cuál hospital”, señaló.