Avanza garantizar a mujeres una vida sin violencia

Morena en el Senado empujó este año la aprobación del mayor paquete de reformas en favor de los derechos de las mujeres de los últimos años, destacó la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, al afirmar que hoy el país cuenta con un entramado robusto hacia una transformación feminista que pasa por cambios de fondo en el combate a la violencia hacia las mujeres.

Al hacer un balance de las reformas en la materia, la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos advirtió que se requiere transitar hacia una igualdad sustantiva que permita erradicar las violencias que aún persisten en lo económico y mejores condiciones de vida de las mujeres.

Recordó que tan solo en el último día de trabajos del periodo recién concluido, se aprobó el paquete de reformas a una veintena de ordenamientos enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva a la Constitución el deber de todas las autoridades de garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y de reforzar la protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, en relación con el derecho a una vida libre de violencias.

“Es una reforma histórica, porque hoy ya no hay pretextos para que cualquier autoridad, de los tres niveles de gobierno, se echen la bolita o quieran eludir responsabilidades. A partir de ahora todas las autoridades quedan obligadas, en el ámbito de sus responsabilidades, a promover, respetar, proteger y garanticen los derechos humanos de las mujeres”.

Oportunidad histórica

La líder de la organización Mujeres Tejiendo Historias subrayó que esta reforma fortalece la igualdad de género, que se ha venido construyendo en la Cuarta Transformación con disposiciones como erradicar la brecha salarial por razones de género, medidas de protección, garantías para las madres buscadoras, entre otras.

Señaló que México está frente a una oportunidad histórica de transformar y consolidar un modelo de crecimiento y desarrollo económico, ligado a la justicia social, en donde las mujeres en situación de vulnerabilidad y marginación tengan posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y acceder de forma efectiva a sus derechos históricamente negados.

Advirtió que para ello se requiere avanzar en nuevos mecanismos legales que den soporte a una transversalización con perspectiva de género y de igualdad sustantiva, con políticas, programas y acciones en donde el derecho a una vida libre de violencias es fundamental.