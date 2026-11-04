Avanza IMSS en compromisos de estrategia

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó los avances registrados durante los primeros siete días de la estrategia “12 acciones en 120 días”, plan institucional que busca fortalecer la atención médica, mejorar la infraestructura hospitalaria y responder a las principales demandas del personal de salud y de los derechohabientes.

Durante su intervención en la conferencia en Palacio Nacional que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo informó que está abierta la convocatoria para la contratación de dos mil 500 médicos especialistas, cuyo registro se realizará a través del portal https://medicos-especialistas.imss.gob.mx/. Precisó que los días 18 y 19 de noviembre podrán registrarse quienes forman parte de la Bolsa de Trabajo del Instituto y, posteriormente, se abrirá el proceso para especialistas externos.

Incremento salarial

En su exposición, el director general del Seguro Social informó que el incremento salarial de ocho por ciento, cuatro por ciento al salario tabular y cuatro por ciento a la ayuda para la renta, fue pagado los días 27 y 28 de octubre a 565 mil trabajadores en activos, así como a 370 mil jubilados y pensionados, ex trabajadores del Instituto, que lo recibieron el 1 de noviembre.

Destacó que en la acción para basificar a 10 mil 939 trabajadores en bolsa de trabajo y que apoyaron en la atención del Covid-19, avanza con la contratación de plazas en el país y en particular de 102 bases en Campeche.

Para fortalecer la capacidad hospitalaria, se adquirieron 67 mastógrafos que ya se encuentran en operación y dos de los tres aceleradores lineales están en funcionamiento, en tanto que el otro equipo está en proceso de instalación; además, 15 angiógrafos estarán listos al cierre de noviembre y se instalarán 28 tomógrafos.

Respecto a la adquisición de 2 mil 917 equipos médicos móviles, Zoé Robledo refirió que el viernes salieron del Almacén Central de Vallejo 47 equipos para 39 hospitales que ya están en operación, son ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores.

Añadió que el IMSS recibirá el 16 de noviembre mil 321 sillones clínicos reclinables para los servicios de Urgencias.

La compra también incluye 6 mil 195 camas hospitalarias, 5 mil 851 camillas y mil 977 sillas de ruedas.