Avanza ley aduanera en San Lázaro

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados aprobaron, por mayoría de votos, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la Ley Nacional Aduanera.

El dictamen sufrió modificaciones tras la celebración de un parlamento abierto con el sector privado, por lo que el embargo precautorio no será generalizado y entrará en vigor hasta 2027.

Además, se aprobó una reserva con la finalidad de endurecer el castigo al huachicol fiscal para establecer que “tratándose de hidrocarburos y petrolíferos” se aplicará una multa de 50 al 100 % del valor comercial de las mercancías cuando el importador presente información inexacta, incompleta o falsa al momento de presentar documentación y declaraciones”.

“El objetivo es combatir la práctica de subvaluación porque aquí nos toca proteger el interés fiscal y proteger el interés nacional, no el interés particular”, declaró la diputada de Morena, Dolores Padierna.

En tanto que, del mismo partido, la diputada Claudia Rivera Vivanco sostuvo que lo anterior permitirá lograr que la Ley Aduanera “no solo sea una herramienta recaudatoria y de control, sino que en un futuro próximo pueda convertirse en una palanca política de industrialización que contribuya a elevar los encadenamientos productivos y sobre todo las metas que hemos planteado en el Plan México”.