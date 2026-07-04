Avanza Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Desde Morelia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de los avances en los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacando que su visita de este fin de semana tiene el objetivo de supervisar los trabajos que se realizan como parte del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha.

“Vamos a seguir viendo a Michoacán con el objetivo de avanzar en la paz y la justicia para el pueblo de Michoacán”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán.

La mandataria destacó que el objetivo en Michoacán es construir la paz, la justicia y erradicar la extorsión, por lo que, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos han disminuido 46 por ciento, al pasar de un promedio diario de 4.32 en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026.

“Han disminuido los homicidios, han disminuido otros delitos. Pero el principal objetivo —y es la instrucción que tiene el gabinete, en coordinación con el gobierno del estado— es la extorsión, es erradicar la extorsión en Michoacán, ese es el objetivo. Evidentemente es construir la paz, la justicia”.

Dos investigaciones por huachicol fiscal siguen abiertas

En otro tema, la presidenta de México, afirmó que el gobierno federal mantiene abiertas diversas investigaciones por huachicol fiscal, al ser cuestionada sobre la publicación de El Universal que indica que Ahavat Logistics Solution, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), transfirió 28 millones de pesos a una compañía mexicana relacionada con la importación de hidrocarburos.

La mandataria señaló que, aunque no contaba con información específica sobre la empresa mencionada en la publicación periodística, las autoridades mexicanas ya desarrollan investigaciones sobre redes dedicadas al contrabando de combustibles y mantienen coordinación con instancias estadounidenses.

Rechaza “asunto político” en detención de Gilda Lozoya

Por otra parte, la mandataria rechazó que la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, por el caso de Agronitrogenados, se trate de un “caso político” y aseguró que la FGR le informó que hay pruebas de su participación en ese fraude.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que ella y su gabinete fueron informados de la detención de Gilda Susana Lozoya Austin por la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, hasta después de que ocurrió y los motivos de esta detención.

“Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados.

“No tiene nada que ver con un asunto político. De hecho nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurre y es que la fiscal informa al Gabinete de Seguridad por qué se detiene, cuáles son las presunta responsabilidades de esta personas y a qué fraude en particular está asociada su detención”, informó.