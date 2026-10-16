Avanza reforma sobre desconexión digital

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado avaló un proyecto para establecer la definición de desconexión digital, como el derecho de los trabajadores a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de su jornada laboral, durante los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

La iniciativa establece reglas claras para que los empleadores respeten íntegramente el tiempo de descanso, permisos, licencias y vacaciones de su personal. Entre los cambios más destacados, queda estrictamente prohibido exigir a los colaboradores que atiendan llamadas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp de carácter laboral una vez concluida su jornada oficial.