Avanza Sólido inicia celebración de su 15 aniversario

Avanza Sólido, una institución de microfinanciamiento con enfoque de género, especializada en otorgamiento de microcréditos para el medio rural y urbano, realizó la primera edición del ASO-LI 2026 Finance Summit, un encuentro que reunió a líderes empresariales, inversionistas y especialistas financieros; todo en el marco de su 15 aniversario.

Ha trabajado en promover finanzas responsables e inclusivas, buscando a través de sus servicios no financieros impactar a las mujeres y sus familias por medio del fortalecimiento de habilidades para disminuir las brechas de la desigualdad.

Expansión y consolidación

Óscar Cruz Torres, presidente del Consejo de Administración en Avanza Sólido, comentó que la institución inició en Chiapas y hoy tienen presencia en 5 estados del país con más de 20 sucursales.

El también vicepresidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de México (Asofom), dijo que el objetivo es proyectar el desarrollo empresarial del país, porque creen en la importancia de construir un ecosistema empresarial más conectado, informado y solido.

Este summit se realiza en el marco del aniversario número 15 de Avanza Sólido, en los que han entendido que no se trata solo de crecer, sino de generar un impacto real, con mejores oportunidades para todas y todos.

Ana Laura Romero Basurto, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, manifestó que en Chiapas se ha recobrado el poder transitar las carreteras, regresar a la cotidianidad en todos los municipios, lo que es clave para la economía, las inversiones y el desarrollo.

Javier Garza Hoeffer, presidente nacional de la Asofom, comentó que espacios como este impulsan conversaciones que elevan el nivel de debate que marcan la ruta de lo que viene. Avanza Sólido ha sabido consolidarse en acercar servicios financieros a quienes históricamente habían estado fuera del sistema.

Ponencias

Durante todo el día se realizaron ponencias con temas como “Cerrando las brechas del sector empresarial” por Claudia Revilla Ostos, directora general de ProDesarrollo. “El que no arriesga no vende” por Karla Berman, inversionista, consejera y emprendedora; “Riesgos geopolíticos y nuevo orden económico” por Brenda Estefan, analista internacional y profesora en IPADE; también trabajaron una sesión de Networking y realizaron la entrega del premio Avanzamos Contigo.

En el presidium estuvieron presentes: Efraín Gurría Penagos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Ema Itzel Orantes Ortega, síndica municipal de Tuxtla Gutiérrez; Fanny Nájera Zepeda, directora de Población y Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Gobierno.

Claudia Revilla Ostos, directora general de ProDesarrollo; Cupertino Gerón Díaz, director regional sureste de FIRA; y Yasmin de León, vicepresidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas.