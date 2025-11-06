Avanza uso eficiente del agua en el campo

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó avances del plan nacional hídrico y tecnificación del riego para un uso eficiente del agua en el campo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Morales indicó que entre las metas del plan está la tecnificación de más de 200 mil hectáreas en el sexenio y la recuperación de dos mil 800 metros cúbicos.

También un beneficio para más de 225 mil productores para que puedan producir más alimentos, con una inversión de 63 mil millones de pesos (mdp) de 2025 al 2030.

Morales indicó que esta estrategia “se ha construido con todos los productores” y los proyectos se seleccionaron de manera estratégica en la parte norte, centro y el bajío.

Aarón Mastache, subdirector de infraestructura de la Conagua, destacó acciones como entubamiento, rehabilitación y revestimiento de canales y canaletas; tecnificación parcelaria; modernización de pozos; plantas de bombeo; estructuras de medición; presas derivadoras; y compuertas.

En un video mostrado en el Salón Tesorería, los agricultores aseguran que la tecnología ayuda a mejorar las condiciones de vida y trabajo en el campo.