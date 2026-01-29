Avanza Vivienda con 1.8 millones de casas: Claudia

El programa Vivienda para el Bienestar avanza en la construcción de 1.8 millones de casas, por ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó a través de un enlace desde Palacio Nacional la entrega de las primeras casas del desarrollo San Marcos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Mérida, Yucatán, donde la meta sexenal aumentó a 70 mil viviendas.

“Recuerden que todos los miércoles vamos a hacer enlace para entrega de viviendas; ahora va a ser en Yucatán”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que en Yucatán se incrementó la meta de 19 mil 500 viviendas a 70 mil en todo el sexenio: 10 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 60 mil del Infonavit, de las que ya están en obra 37 mil 307, lo que representa un avance del 53.3 por ciento, con una inversión de 42 mil millones de pesos (mdp) beneficiando a 252 mil personas y generando 210 mil empleos directos, así como 315 mil indirectos. Detalló que en Yucatán se entregarán seis mil escrituras en los siguientes cinco años y se otorgarán cuatro mil 500 créditos de mejoramiento por parte del Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Ve viable registro de datos en terminales de autobuses

Y respecto a las desapariciones de personas registradas en la central camionera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la presidenta expresó que es importante que se implemente una ley para que sea obligatoria la identificación de quienes compran boletos y abordan unidades.

“Sobre la obligatoriedad de que en las centrales de autobuses se presente la identificación, lo revisamos en qué situación está esta ley y si existe la ley y está en el Congreso, pues que se apruebe porque evidentemente ayuda cuando hay el reporte de una persona desaparecida”, indicó.

Ventajas competitivas, T-MEC

En otro tema, la mandataria resaltó que el incremento de 7.6 por ciento en las exportaciones totales de 2025 se debe a las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países debido a su cercanía con los Estados Unidos, sumado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como al aumento en las industrias como la electrónica. Además, recordó que la balanza comercial es favorable ya que se exporta más que lo que se importa, lo que es bueno para la economía nacional.

Reitera apoyo a víctimas en accidente de Tren

Así también, expresó su solidaridad con las víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico y aseguró que el Gobierno Federal mantiene el acompañamiento integral a los afectados, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Gobernación).

Detalló que el proceso de reparación integral del daño se realizará de manera expedita, con el aval de la FGR, y que a partir del próximo lunes autoridades federales acudirán a las localidades de las víctimas para continuar con el procedimiento.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma electoral, que presentará su gobierno, estará sustentada en los ejes que consideran necesarios y que ha demandado la ciudadanía.

Aclaró que no está construida en las opiniones o desacuerdos de personas en lo individual.

Al referirse al contenido de la iniciativa, la mandataria federal afirmó que el planteamiento se construyó a partir del trabajo de una comisión y de las propuestas recabadas en foros y encuestas, con el objetivo de mejorar el sistema electoral del país.

Godoy acude cada semana a gabinetes de seguridad

Así también, destacó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asiste una vez por semana a las reuniones del gabinete de Seguridad, una dinámica que contrasta con la que se tenía durante la gestión de su antecesor, Alejandro Gertz Manero.

Durante su explicación sobre el funcionamiento de las reuniones de seguridad que encabeza todos los días a las seis de la mañana, la mandataria subrayó que la presencia periódica de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) responde a una estrategia de mayor coordinación interinstitucional.